Football : France-Italie en amical à Besançon en mai 2018...

L'équipe de France Espoirs, bien partie dans sa campagne d'éliminatoires pour l'Euro-2019, disputera deux matches amicaux contre la Suisse et l'Italie, les 25 et 29 mai prochains, respectivement à Biel (Suisse) et à Besançon, a annoncé lundi 5 février 2018 la Fédération française (FFF).