Football : le club de Montferrand-Le-Château fait appel au financement participatif

"Mes collègues et moi-même avons repris la direction du club de foot depuis juin 2017. Nous avons obtenu des progrès inimaginable, tant sur le recrutement de bénévoles, que de joueurs et de résultats sportifs Toutefois, nous devons combler un déficit financier issu de plusieurs années d'immobilisme du club", explique Antoine Claudet, vice-président de l'US Grandmont.



Entre le 1er septembre 2017 et aujourd’hui, le club est passé de 55 à 66 licenciés et de 4 à 5 équipes inscrites en championnat. Née en 20016, cette équipe est née de la fusion des deux anciens clubs de Grandfontaine et du Racing Club Montferrand. "L’objectif de l’époque était d’aboutir à une structure solide pour atteindre un niveau régional", est-il précisé.





Evolution de l'US Grandmont entre juin 2017 (date de reprise du club par la nouvelle équipe dirigeante) et avril 2018 :

Passage de 50 à 66 licenciés

Passage de 10 à 17 bénévoles

Mise en place d'une buvette régulière les jours de match séniors avec possibilité de restauration

Remise en état de nos vestiaires

Renouvellement partiel de notre matériel

Renouvellement des jeux de maillots (U9 / U11 et Séniors)

Projet cohérent pour restructurer notre pôle jeune

"Très bons résultats sportifs pour nos U11 (10-11 ans) ainsi que nos séniors (encore en lisse en coupe départementale)" et "bonne relation et collaboration avec les mairies de nos deux communes", est-il souligné par le club.

Structuration interne et administrative (statuts du club à jour et en règles)

