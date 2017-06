La France insoumise appelle-t-elle à voter pour Romagnan ou à faire barrage à Charvier ?

Dans un communiqué, Habiba Delacour, candidate "France Insoumise" éliminée à l'issu du premier tour des élections législatives sur la 1ère circonscription du Doubs explique qu'elle est ouverte "à toutes celles et ceux qui ne donneront pas les pleins pouvoirs à Macron."

Elle lance un appel pour "un front populaire politique et social à l’encontre de la destruction du code du travail, la remise en cause de la sécurité sociale et des retraites, de la suppression des services publics, de l’institutionnalisation de l’état d’urgence. "

"Faire barrage" à Fannette Charvier

Pour le second tour des législatives, le 18 juin 2017, elle précise que France Insoumise "respecte la liberté de vote des insoumis-es et des électeurs et des électrices. Nous appelons à faire barrage à Madame Charvier portant le programme libéral de Macron et dans toute la France au FN", sans pour autant à appeler clairement à voter pour Barbara Romagnan.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a clairement donné ses consignes de vote ce mardi 13 juin 2017. "J'appelle à voter pour les députés du PS qui ont signé la motion de censure. (...) Il y en a quatre en tout et pour tout dans le pays" a-t-il déclaré en citant Barbara Romagnan, candidate PS à la première circonscription du Doubs.

Lundi, le socialiste Julien Dray avait appelé Mélenchon à se prononcer "pour la réciprocité" au second tour des législatives, les candidats du PS appelant à voter pour La France Insoumise et inversement dans les circonscriptions où l'un ou l'autre serait en position de gagner.