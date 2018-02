Episode de pollution : une procédure d'alerte enclenchée en Franche-Comté

Selon les analyses d'Atmo Franche-Comté publiées vendredi 9 février 2018, le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort sont en dépassement du seuil d'information et de recommandation en particules PM10. Ainsi sur cette persistance, la procédure d’alerte est donc enclenchée ce jour pour aujourd’hui et demain.