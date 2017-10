Fusion des Crous en Bourgogne Franche-Comté en 2019 : le siège sera installé à Besançon

Petit retour en arrière. Dans le cadre de la fusion des régions (loi Notré), le ministère de l'Éducation nationale demandait le 26 janvier 2016 aux directeurs Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) de préparer leur fusion pour 2018.

En novembre 2016, il a été décidé de ne pas dissocier les cas de la Normandie et de la Bourgogne-Franche-Comté et de décaler la date d’effet des deux fusions au 1er janvier 2019 tout en reportant le choix du siège.

Frédéric Vial, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation vient de statuer et a décidé que les deux cas, le siège serait fixé au chef-lieu de la région académique, Besançon pour la Bourgogne-Franche-Comté et Caen pour la Normandie.

Dans un communiqué commun, le recteur de l'académie de Besançon et la rectrice de l'académie de Dijon ont tenu à saluer l'action du directeur du CROUS de Dijon, Hervé Bronner, dans la première phase de la fusion. "Ils seront aux côtés de la directrice préfiguratrice, Dominique Froment, pour aider au succès d’une fusion qui permettra d'améliorer la qualité des services offerts et de mieux répondre aux attentes des étudiants, contribuera à la cohérence de la politique de site de l’Université Bourgogne-Franche-Comté et renforcera l’attractivité du territoire régional".

Info +

Depuis 2015, les Crous de Dijon et Besançon ont intensifié leur collaboration fonctionnelle. Un comité de direction commun a été créé en septembre 2015. Il rassemble les deux directeurs, les deux directeurs-adjoints, les deux agents comptables, les deux responsables des divisions de la vie étudiante, les deux responsables des ressources humaines et d’autres cadres invitée à participer à ses réunions en fonction de l’ordre du jour.