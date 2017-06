Bourgogne-Franche-Comté : les grands principes exposés par Marie-Guite Dufay

Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, a réuni, jeudi 28 juin au conseil régional à Dijon, plus de 150 représentants des collectivités territoriales afin de leur présenter, avec Eric Houlley, vice-président en charge de l’aménagement du territoire, les principes de la contractualisation qui lieront, entre 2018 et 2020, les territoires et la région.