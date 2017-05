Gagnez vos places pour le gala du local boxe club

Pour la deuxième année consécutive, le Local Boxe Club organise un gala pieds-poings, et signe un total de quatre organisations pour cette saison 2016/2017, boxe anglaise confondue.

Le Local Boxe Club organise son dernier gala de saison en présence de Jean Josselin, parrain d’honneur de la soirée qu’il présidera aux côtés de Philippe Haag, président du Local Boxe Club et de Morrade Hakkar, ancien champion et manager. "Nous espérons ainsi renouer ainsi avec la tradition : cela faisait plus de 25 ans qu’il n’y avait pas eu d’organisation pieds-poings à Besançon. Et par état de fait, proposer un agenda annuel au public désireux d’assister à ces organisations sportives" indique Philippe Haag

Pour jouer et gagner vos places

Pour gagner vos places, envoyez un mail à jeu@macommune.info avec vos noms prénoms, mail, numéros de téléphone. Les quinze premiers à répondre gagneront deux places pour le gala.

Les gagnants seront avertis par retour de mail d'ici vendredi midi.

Le programme

Deux combats professionnels avec Sofian Mwayembe (ancien champion de France 2013) et Mouim Issilahy (ancien champion du monde WTKA 2012 et ancien champion d’Europe WKA 2013),

Huit combats amateurs avec l’ensemble des boxeurs de la grande région.