Gel des exploitations agricoles dans le Jura en 2017 : la calamité agricole reconnue par l'Etat

Suite au comité national de gestion des risques en agriculture du 13 décembre 2017, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a reconnu, par arrêté ministériel du 9 janvier 2018, le caractère de calamité agricole pour les pertes de récolte sur pommes et cassis et pour les pertes de fonds sur jeunes plants de vigne dues au gel du 17 au 30 avril 2017.