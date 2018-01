Gendarme percuté à Sainte Agnès (39) : le conducteur alcoolisé mis en examen pour tentative de meurtre

Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de cet homme de 46 ans, mis en examen pour "tentative d'homicide volontaire sur un agent dépositaire de l'autorité publique", "refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite en état d'ivresse".

Le conducteur prétend qu'il n'avait pas vu le militaire et qu'il ne voulait pas lui rouler dessus. Ce chef de chantier avait un taux d'alcoolémie de 3,35 grammes d'alcool par litre de sang au moment des faits.

12 côtes cassées

La victime, un adjudant d'une quarantaine d'années, souffre de 12 côtes cassées et d'une fracture du bassin, ainsi que de l'enfoncement du pneumothorax. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais le gendarme était toujours hospitalisé mardi soir.

Dimanche en milieu d'après-midi à Lons-le-Saunier, un gendarme en civil a aperçu un individu manifestement ivre sortir d'un débit de boissons et prendre le volant d'une camionnette. Une patrouille de gendarmerie a tenté d'immobiliser le véhicule mais le conducteur a pris la fuite en roulant dangereusement pendant plusieurs kilomètres.

La camionnette a finalement été interceptée à Sainte-Agnès (Jura). Un gendarme s'est rendu à pied à la hauteur du conducteur qui a brusquement redémarré: ce dernier a renversé le militaire et lui a roulé sur le corps avant de prendre la fuite. L'homme a été interpellé une heure plus tard à son domicile et placé en garde à vue.

La gendarmerie a lancé un appel à témoin pour reconstituer le parcours du mis en cause.

Le bistrotier a également été placé en garde à vue pour avoir servi de l'alcool à une personne déjà alcoolisée et pour non-assistance à personne en danger.