Gendarmes décédés en 2017 : une cérémonie d'hommage à Besançon...

En 2017, pas moins de huit gendarmes sont décédés pendant l'exercice de leur fonction en France. Ils avaient entre 19 et 54 ans et exerçaient leur profession notamment dans la Nièvre, le Tarn, les Vosges, l'Essonne, l'Eure et Loire, ou encore dans l'Aine.

Parmi les personnalités officielles présentes à cette cérémonie, le sénateur du Doubs Jacques Groperrin, les députés du Doubs Éric Alauzet et Fanette Charvier, Gabriel Baulieu, premier vice-président du Grand Besançon, et Odile Faivre-Petitjean vice-présidente du Département du Doubs sont venus rendre hommage aux gendarmes décédés en 2017.

Le préfet Raphaël Bartolt a prononcé un message sous la forme d'une discours du ministre de la Défense Gérard Collomb. Puis le Général Langlois et le préfet ont déposé des gerbes de fleurs sur le nouveau mémorial installé au Fort des Justices.

En 2018, déjà quatre gendarmes sont décédés alors qu'ils exerçaient leur fonction.

Tentative de meurtre sur un gendarme dans le Jura

En Franche-Comté, dans le Jura, rappelons qu'un gendarme a été percuté par un conducteur ivre le 14 janvier 2018. La victime, un adjudant d'une quarantaine d'années, souffre de 12 côtes cassées et d'une fracture du bassin ainsi que de l'enfoncement du pneumothorax. Même si son pronostic vital n'a pas été engagé, le gendarme est resté à l'hôpital plusieurs jours.

Quant au chauffard ivre, il a été mis en examen le 16 janvier pour "tentative d'homicide volontaire sur un agent dépositaire de l'autorité publique", "refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite en état d'ivresse".