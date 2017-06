General Electric investit à Belfort et réitère son engagement sur l'emploi

Le groupe a pour ambition de créer pour la fin 2018 "le premier centre d'excellence de GE en France dans le domaine de la fabrication additive", précise-t-il dans un communiqué publié après un entretien entre son PDG Jeff Immelt et Emmanuel Macron.

Concrètement, le projet prévoit l'installation d'imprimantes 3D - jusqu'à 90 unités - sur un site de GE Power, qui seront dédiées "dans un premier temps" à la production de composants de turbines à gaz. Le nombre d'emplois créés à Belfort, où GE emploie déjà plus de 4.000 personnes sur un effectif français total de 16.000, n'a pas été précisé. Mais le groupe a fait part de son intention d'embaucher 150 personnes, réparties entre Saint-Priest (Rhône) et Massy (Essonne), dans le cadre de son engagement de créer 1.000 emplois nets en France d'ici à la fin 2018. Cette promesse, prise à la suite du rachat du pôle énergie d'Alstom en 2015, est déjà réalisée à moitié, a-t-on indiqué chez GE.

Dans le détail, l'industriel américain prévoit de créer 100 emplois à Massy avec l'ouverture d'un centre de recherche et développement dans le domaine des liaisons haute tension à courant continu. A Saint-Priest, dans la région de Lyon, le centre d'exécution de projets impliqué dans le déploiement des autoroutes de l'énergie au niveau mondial sera étendu, avec 50 nouveaux emplois à la clé.

"La demande mondiale pour des énergies fiables, abordables et durables continue de croître et la France dispose des talents, des infrastructures et d'une volonté politique forte pour accompagner le développement du secteur", a commenté Jeff Immelt.

GE a par ailleurs indiqué vouloir ouvrir au second semestre sa nouvelle usine de production de pales d'éoliennes à Cherbourg (Manche). Le démarrage de la production avait auparavant été annoncé pour juin 2018.

(Source : AFP)