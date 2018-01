Gérard Collomb ne sera pas à Besançon ce vendredi 2 février 2018

L'information avait filtré dans la presse. Gérard Collomb était attendu en fin de semaine sur Besançon pour annoncer l'arrivée de la police de la sécurité de quotidien. Attendu depuis l'automne dernier par le maire Jean-louis Fousseret, on sait désormais que le ministre ne sera pas présent ce 2 février 2018 dans la région. Son déplacement serait repoussé en fin de semaine prochaine ou à une date ultérieure.

Besançon fera-t-elle partie des villes-tests de la police de la sécurité du quotidien ?

Besançon fait partie de la trentaine de villes en France à avoir monté un dossier à la préfecture afin d'être "ville-test" du nouveau dispositif de la "police de la sécurité du quotidien" (PSQ) voulue par le président macron : "une police sur-mesure", visant à améliorer la présence des forces de l'ordre dans un certain nombre de communes et de quartiers et "à replacer le service du citoyen au coeur du métier de gendarme et de policier" selon le ministre de l'Intérieur.

Initialement prévue pour le premier trimestre 2018, l'expérimentation de ce dispositif devait être mené dans un premier temps dans une quinzaine de villes. Un chiffre qui pourrait finalement grimper à une cinquantaine de villes et dont Besançon pourrait faire partie.