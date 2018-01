Gervaise Pierson, la nouvelle gardienne de l'ESBF

À 31 ans, la gardienne s'engage pour une saison, plus une en option. "C'est un club avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve, en plus d'être familial, on y travaille bien", a-t-elle expliqué au club.



Après avoir découvert le monde professionnel à Yutz, elle part en D2 à Bouillarges pour retourner en D1 avec Dijon, Nîmes et Metz. Elle retourne ensuite en D2 à Yutz et finit ses études de kinésithérapeutes puis signe à Nantes. Elle rejoint cette année 2018, le club de Besançon

Info +

Match à venir : L'ESBF affrontera Metz ce samedi 20 janvier 2018 au Palais des Sports Ghani Yalouz à Besançon