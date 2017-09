Gestes qui sauvent : les petits judokas du PSB formés par les pompiers

Ce mercredi 27 septembre 2017, le cours ne ressemblait à aucun autre au Dojo des Torcols. Les pompiers formateurs rencontraient pour la dernière fois les jeunes judokas pour une mise en application des apprentissages de l’année autour d’exercices d’interventions de premiers secours.

Depuis deux ans, les jeunes judokas du PSB sont sensibilisés à la mission des pompiers. Le club a mis en place un partenariat depuis deux ans avec le SDIS 25. "Différentes rencontres ont eu lieu au cours de l’année avec visite de la caserne, et ont permis de nouer une relation humaine entre les jeunes et certains intervenants pompiers. Peut-être pour que pour certains jeunes, ces rencontres auront suscité des vocations. " explique le club. "Il s'agissait aussi, par l'implication active des judokas, de s'approprier certains gestes et certains comportements qui permettront de sécuriser leur quotidien, tant sur un plan sportif qu'un plan personnel et sociétal".

Au cours de ces deux dernières années, une trentaine de jeunes ont été formés et obtenu leur diplôme de premiers secours PSC1 (Prévention et Secours civiques de niveau 1). L’ensemble des judokas âgés de 10 et 11 ans a pu bénéficier d’une sensibilisation aux gestes de premier secours.