Go Fast dans le Doubs : deux Belges écroués pour trafic de drogue

Les deux femmes qui les accompagnaient, l'une de nationalité belge et l'autre de nationalité marocaine, ont également été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, a indiqué Mathieu Fohlen, vice-procureur de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Ces quatre individus ont été interceptés lundi sur l'autoroute A36, au niveau de Chemaudin dans le Grand Besançon (Doubs), par la police judiciaire de Besançon et la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de Lyon. Ils circulaient à bord de deux véhicules en provenance de Belgique et pour une destination encore inconnue.

Les suspects ont été mis en examen pour "trafic de stupéfiants", "importation de stupéfiants en bande organisée" et "association de malfaiteurs", dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Jirs de Nancy.

(AFP)