Grand Besançon : comme une introduction au festival Grandes Heures Nature le 17 juin 2018…

"Notre territoire dispose d'atouts extraordinaires pour les sports de santé et de nature", affirme Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon et maire de Besançon. "Il faut savoir que 45% des Grands Bisontins et Grands Bisontines pratiquent des sports outdoor", ajoute-t-il.

C'est pourquoi plusieurs acteurs se réunissent pour organiser le premier festival Grandes Heures Nature avec un programme riche en activités extérieures, en conférences, expositions, etc. du 13 au 16 juin 2019. En attendant, un premier rendez-vous introductif est prévu dimanche 17 juin 2018…

Randonnées pédestres et cyclistes pour tout le monde !

Trois parcours pour les cyclistes

Le 17 juin prochain, pour les randonnées cyclistes, l'Amicale cycliste bisontine (AMCB) et Besançon cyclo randonneurs (BCR25) proposent trois parcours valorisant les nombreux points d'intérêt du Grand Besançon.

La grande boucle (130,5 km)

Dénivelés positifs : 1 713 m

Départ de Micropolis de 7h à 9h

Plusieurs ravitaillements au fil du parcours

Droit d'inscription : 30€ (repas, ravitaillements et cadeau compris)

Inscriptions limitées à 200 personnes

La classique (75 km)

Dénivelés positifs : 906 m

Départ de Micropolis de 9h à 10h30

Ravitaillements sur le parcours

Droit d'inscription : 20€ (repas, ravitaillements et cadeau compris)

Inscriptions limitées à 300 personnes

La découverte

Dénivelés positifs : 430 m

Départ de Micropolis de 10h à 14h

Ravitaillements sur le parcours

Droit d'inscription : 10€ (ravitaillements et cadeau compris)

Inscriptions limitées à 300 personnes

Cinq parcours pour les marcheurs

L'Amicale sportive territoriale bisontine (ASTB) propose cinq parcours de randonnées pédestres. Au programme du 17 juin :

La grande rando (52 km)

Dénivelés négatifs : 1 175 m

Dénivelés positifs : 1 147 m

Départ de Micropolis de nuit (par bus jusqu'à la zone de départ : 2h – 2h20 – 2h40)

Quatre ravitaillements : Ecole Valentin, Thise, Montfaucon et Beure.

Coût : 30€ (repas, ravitaillements et un cadeau compris)

Certificat médical ou licence FFRP obligatoires

Inscriptions limitées à 140 randonneurs

La rando classique (22 km)

Dénivelés négatifs : 591 m

Dénivelés positifs : 560 m

Départ de Micropolis par tram jusqu'à la zone de départ : de 9h à 10h30

Deux ravitaillements : Avanne et Beure.

Coût : 20€ (repas, ticket de tram, ravitaillements et un cadeau compris)

Parcours adapté aux pratiquants de la marche nordique : départ entre 8h30 et 9h avec accompagnateurs du Doubs sud Athlétisme (DSA)

La rando moyenne (14 km)

Dénivelés négatifs : 511 m

Dénivelés positifs : 483 m

Départ de Micropolis par tram jusqu'à la zone de départ : de 10h à 12h

Deux ravitaillements : Avanne et Fort de Bregille.

Coût : 10€ (repas, ticket de tram, ravitaillements et un cadeau compris)

Parcours adapté aux pratiquants de la marche nordique : départ entre 8h30 et 9h avec accompagnateurs du Doubs sud Athlétisme (DSA)

La rando familiale (14 km)

Dénivelés négatifs : 252 m

Dénivelés positifs : 229 m

Départ de Micropolis par tram jusqu'à la zone de départ : de 10h à 12h

Deux ravitaillements : Avanne et Beure.

Coût : 10€ (ticket de tram, ravitaillements et un cadeau compris)

La p'tite rando (5 km)

Dénivelés négatifs : 57 m

Dénivelés positifs : 55 m

Départ de Micropolis à 10h

Coût : 5€ (un cadeau compris)

Parcours adapté aux Randos santé

Initiation à la marche nordique sur ce parcours proposée par des animateurs de DSA et de l'ASPTT.

