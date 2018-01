La rando, le VTT, le canoé, le delta-plane, le trail, etc. "Le Grand Besançon est un grand terrain de jeu extraordinaire… " s'est félicité Gabriel Baulieu ce jeudi 11 janvier 2018 dans le cadre "vert" de la Rodia. "Mais on ne remarque plus les atouts de notre cadre de vie. Nous avons un privilège de situation sans doute insuffisamment valorisé" poursuit le premier vice-président du Grand Besançon entouré de Thibaut Baronian, Julie Bresset, Marlène Devillez, Paul Fontaine, Nao Monchois et Christophe Guerrin, sportifs et nouveaux ambassadeurs du sport Outdoor dans l'agglomération (voir ci-dessous)

Thibaut Baronian : "Besançon est une ville idéale pour l'entrainement…"

La championne olympique de VTT Cross country (2012) Julie Bresset, arrivée de Bretagne depuis 2015, est enjouée à l'idée de présenter les atouts "nature" du Grand Besançon. "J'avais envie de changer d'air. Je connaissais déjà un peu Besançon qui est un très bon pied à terre pour le pôle de France VTT.. Ici, il y a sept collines, plein de parcours, beaucoup de petits spots, de single… la forêt de Chailluz également" explique-t-elle tout en soulignant la qualité du cadre de vie.

Même impression pour le trailer Thibaut Baronian, originaire de Haute-Savoie. "Ici, on peut courir toute l'année. Le côté ville et campagne est très agréable. En 3 minutes, on se retrouve sur les chemins en forêt ou on peut courir en ville très facilement. C'est une ville idéale pour l'entrainement… et pour y vivre…"

Un festival salon Outdoor grand public, une salle d'escalade, des parcours de trails, etc.

Pour faire du Grand Besançon une destination Outdoor privilégiée, l'agglomération a décidé d'investir 100.000 euros en 2018 sur des événements préfigurants une année 2019 entre vert et bleu.

Les sports de nature ont généré un volume d'affaire de 600 M€ selon l'European Outdoor Group, et les activités inhérentes sont en forte hausse depuis une quinzaine d'années comme en réponse aux vies modernes et connectées. Le Grand Besançon souhaite donc organiser un salon grand public et professionnel outdoor sur quatre jours au printemps 2019 à Micropolis Besançon.

Objectif du salon : permettre à tout un chacun de se familiariser avec le matériel, les nouveautés. Il mêlera expositions, forums, show sportifs et conférences en présence d'athlètes de haut niveau. Le Grand Besançon souhaite s'appuyer sur ses partenaires, associations et communes pour animer le rendez-vous.

Autre temps fort, la création d'une salle d'escalade de haut niveau à proximité du stade Léo Lagrange de Besançon et pouvant accueillir 800 à 1.000 personnes. "L'objectif est une ouverture à l'été 2019. Et tout porte à croire que les délais seront tenus…" précise Jean-Yves Pralon, vice-président en charge du tourisme au Grand Besançon.

Enfin, en plus de la Highline qui sera installée entre Bregille et la Citadelle le temps du salon outdoor, l'agglomération souhaite également mettre en place des parcours de Trail permettant aux débutants de s'adonner à la course nature en toute sécurité. Le Grand Besançon est d'ailleurs la seule intercommunalité de France à avoir contribué à la rédaction de la première norme Afnor (association française de normalisation) relative au Trail.

Cinq grands rendez-vous Outdoor déjà en 2018

Plusieurs grands rendez-vous seront proposés dès 2018 à travers cinq évènements sportifs :

Grands Raids jeunes et adultes, valides et/ou handicapés : 18/19 mai

jeunes et adultes, valides et/ou handicapés : 18/19 mai La Randonnée cycliste des 69 communes avec le dé de parcourir 275 km : 15/16 juin la Grande Rando , randonnée pédestre sur le GR de ceinture du Grand Besançon avec le dé de plus de 50 km à parcourir et un départ de nuit : juin

avec le dé de parcourir 275 km : 15/16 juin , randonnée pédestre sur le GR de ceinture du Grand Besançon avec le dé de plus de 50 km à parcourir et un départ de nuit : juin Trail urbain nocturne du Club Alpin Français : le 10 novembre

du Club Alpin Français : le 10 novembre Une Highline – épreuve sur une sangle étroite tendue en hauteur –sera une répétition d’un des moments forts de 2019 avec une Highline installée entre Bregille et Citadelle.

Les ambassadeurs du sport Outdoor

Thibaut BARONIAN, 29 ans

TRAIL

Haut Savoyard, installé à Besançon depuis 2008

Membre du Team Salomon •

Nombreuses victoires sur des courses de référence au niveau national et international ( Wings For Life, Marathon du Mont-Blanc, Skyrhune, RedBull 400 Courchevel ...)

Défi à l'été 2017 avec le Tram du Grand Besançon (été 2017)

Julie BRESSET, 28 ans

VTT CROSS-COUNTRY

Championne olympique 2012

Double Championne du Monde 2012, 2013

D’origine bretonne, Julie s’est installée dans le Grand Besançon pour sa préparation sportive

Prochaine échéance majeure : JO Tokyo 2020

Marlène DEVILLEZ, 28 ans

KAYAK

Formée et licenciée à Voray sur l’Ognon

Triple Championne d’Europe - Kayak Freestyle

Top 10 mondial en Kayak extrême

Vice-Championne du Monde 2017 - Kayak Fresstyle

Paul FONTAINE, 34 ans

MARATHON, TRAIL, ALPINISME

Paul est atteint d’une pathologie respiratoire dégénérative, la mucoviscidose, qui le handicape très fortement dans sa pratique sportive. Pourtant, son entraînement, sa motivation et son combat quotidien lui permettent aujourd’hui de faire reculer la maladie. Sportif accompli dans de multiples disciplines Outdoor, il est un exemple qui démontre les bénéficies d’une pratique sportive régulière sur la santé. Paul est également un conférencier investi dans la diffusion de ce message fort, liant sport et santé.

Marathon de Paris

Ascension du mont Blanc

Nao MONCHOIS, 19 ans

ESCALADE

Formé à Entre-Temps Escalade (club bisontin)

Champion de France Junior

Membre de l’équipe de France

Christophe GUERRIN, 33 ans

TRIATHLON Triathlète hémiplégique