Grand Froid : jusqu'à -19,2°C en Franche-Comté

Ce mardi 27 février 2018 est la journée la plus froide de cette semaine. À la faveur d'une baisse du vent, les températures sont encore plus froides. L'ambiance reste glaciale avec des températures dans la nuit descendant jusqu'à -7 degrés à Strasbourg et Lyon, -6 à Lille et Toulouse, -5 à Paris et Bordeaux et même -9 degrés à Clermont-Ferrand. Dans la journée de mardi, les maximales n'excèderont pas -4 à 0 degré en plaine.

Les températures de la nuit en Franche-Comté

C'est dans le Haut-Jura qu'il a fait le plus froid avec une température de -19,2°C à La Pesse.

Dans le Haut-Doubs, autour des 800 à 900m d'altitude, le mercure avoisinait les -14°C

Mouthe -14,2 °C

Pontarlier -14°C

Maiche -13,9°C

En plaine, la température relevée ce mardi 27 février 2018 tournait autour des -10°C

Le record de froid sur la même période n'est pas battu. Au début du mois de mars 1965, on relevait jusqu'à -31,6°C à Mouthe. Plus proche de nous, le 1er mars 2005, Météo France relevait -14°C sur Besançon.

Le froid sera très légèrement moins mordant mercredi 28 février avant un véritable redoux pour le passage au mois de mars.