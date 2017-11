GRAND JEU CONCOURS marché Talents & Saveurs : cette semaine, gagnez un lot par jour !

Cette semaine, Micropolis Besançon et maCommune.info vous proposent de jouer chaque jour cette semaine pour remporter un lot offert par les exposants du marché Talents & Saveurs !

Voici les 6 lots à remporter cette semaine : Un jeu par jour du lundi 06/11 au samedi 11/11

-1 coffret de 250 grammes de chocolats "Clochers Comtois" offert par www.chocolats-clocher-comtois.fr



-1 lot offert par le syndicat des fabricants et affineurs d'emmental grand cru, comprenant : 1 KG d'Emmental, 1 livre de recettes et des goodies. www.emmental-grand-cru.fr



-1 lot gourmand composé de 12 bonbons chocolat, 8 macarons et une sucette papillon, offert par le pâtissier Marc Verdant www.marcverdant.com



-1 Passeport Gourmand, guide permettant de bénéficier de réductions sur une sélection de restaurants, offert par Passeport Gourmand www.passeport-gourmand-franchecomte.com

-1 horloge murale à Quartz, cadre en bois, offert par la manufacture Vuillemin, www.manufacture-horloges-comtoises.com

-1 séjour pour 2 personnes en cabane perchée, valable à vie, offert par les Cabanes des Grands Lacs, www.cabanesdesgrandslacs.com

Les jeux seront publiés chaque matin sur macommune.info du lundi 6/11 au samedi 11/11 inclus. Pour participer, complétez le formulaire et répondez correctement à la question posée. Une seule participation par joueur sera prise en compte.

Bonne chance à tous les participants !