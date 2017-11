Grand Jeu Concours Talents & Saveurs : Jouez et gagnez un lot du Syndicat des Fabricants & Affineurs d'Emmental

Cette semaine maCommune.info et Micropolis Besançon vous proposent de jouer chaque jour cette semaine pour tenter de remporter un lot offert par l'un des exposants du marché Talents & Saveurs ! Aujourd'hui, jouez et tentez de gagner un lot composé d'1 KG d'Emmental Grand Cru Label Rouge, 1 livre de recettes et des goodies !