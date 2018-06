Du 7 avril au 13 mai derniers, les adhérents de La République En Marche du Doubs sont allés à la rencontre des citoyens dans le cadre d’une vaste opération nationale de porte-à-porte, afin "d’écouter leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions pour la refondation du projet européen", indique le parti.

" Pendant ces 5 semaines nous sommes allés à la rencontre de chacun, et particulièrement de ceux qui se sentent loin de l’Europe, et qui ne partagent pas forcément notre point de vue sur le rôle qu’elle doit tenir. Nous avons refusé la facilité, et privilégié l’écoute réelle, sans concession. Et je crois que celles et ceux qui nous ont répondu ont tous été sensibles à notre démarche", Alexandra Cordier, référente La République En Marche pour le Doubs.