L’intersyndicale (FO, CFDT santé sociaux, Solidaires, CGT, UNSA) a déposé un préavis de grève ce jeudi 15 mars 2018 dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Besançon. Les agents de ces établissements spécialisés demandent à ce que "toutes les revendications légitimes soient satisfaites" :

"Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par le Plan Solidarité Grand Âge" ;

"Abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application" ;

"Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et exige par conséquent le maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés" ;

"Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières, dans le cadre du Statut et des conventions collectives nationales".

Les syndicats appellent à la mobilisation "jusqu'à satisfaction de nos revendications légitimes". Cindy Guevelou, secrétaire locale et départementale de l'UNSA du Doubs, ajoute : "On continuera, on ne lâchera pas pour les agents et les résidents."