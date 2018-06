Grève des trains pendant le baccalauréat : SNCF active son dispositif 'SNCF special Exam'

Depuis le 6 juin et jusqu’au 29 juin, à la demande du Conseil régional, SNCF TER Bourgogne Franche-Comté met en place un dispositif d’alerte "SNCF SPECIAL Exams" en coopération avec les rectorats des académies de Dijon et Besançon : vigilance accrue des trains acheminant les élèves aux sessions d’examens et information auprès des autorités académiques en cas de retard, suppression et incident. L’objectif : "être aux côtés des candidats et leur permettre de se rendre sereinement sur leur lieu d’examens", indique SNCF.

Le dispositif prévoit une mobilisation exceptionnelle les jours d’examens :

une attention particulière est portée aux trains acheminant les candidats vers leur lieu d’examen avec une signalisation ad hoc.

les Gilets Rouges sont renforcés pour informer et rassurer les candidats

En Bourgogne Franche-Comté, pour tous les étudiants qui se rendent en TER aux épreuves du bac et du brevet, SNCF se mobilise pour un trajet "dans les meilleurs conditions" avec, jusqu’au 29 juin, si leur train subit un retard, ils peuvent :

se présenter au contrôleur à bord,

ou auprès d’un agent en gare,

ou encore appeler le centre d’appel Mobigo au 03.80.11.29.29, qui sera l’intermédiaire du rectorat en cas de retard.

PRIORITÉ EXAMS

TER Bourgogne-Franche-Comté surveillera tout particulièrement les trains à destination des centres d’examen. C'est-à-dire que les TER desservant les centres d’examen le matin seront particulièrement suivis par l’ensemble de la chaîne en charge des circulations ferroviaires. Les 90 circulations quotidiennes (hors jours de grève) faisant l’objet du suivi sont celles qui arrivent à la gare desservant le centre d’examen entre 10 minutes et une heure vingt avant le début des épreuves. SNCF s’engage à informer le rectorat en temps réel de toutes les perturbations ayant des conséquences sur l’heure d’arrivée aux centres d’examens.

Attention : l’accès à la salle d’examen reste soumis à l’approbation du rectorat.

En cas de perturbation, des mesures exceptionnelles de substitution pourront être prises par SNCF et communiquées aux candidats concernés, afin de permettre l'acheminement le plus rapide possible vers les centres d'examen : bus, taxis à la charge de SNCF.

En moyenne, 10 % des candidats au BAC utilisent le train. Ils seront près de 23000 bacheliers en Bourgogne-Franche-Comté cette année.

UNE PRÉSENCE EN GARE RENFORCÉE

Pour les rassurer dans ces matinées parfois stressantes et chargées d’émotion, des agents portant le badge "SNCF Spécial Exams" seront présents dans les gares principales, afin d’accompagner les étudiants, et de leur indiquer le chemin vers le centre d’examens, en complément de la signalétique spécifique qui sera mise en place pour l’occasion.

Par ailleurs, SNCF témoignera "de tout son soutien aux candidats avec des annonces en gare et à bord des trains, ainsi que des messages sur le fil Twitter TER BFC".

SNCF invite également tous les candidats à anticiper et préparer leur itinéraire et à vérifier la liste des trains prévus, la veille de leurs examens à partir de 17h, auprès des agents SNCF, ou sur le site TER Bourgogne Franche - Comté ou sur l’application SNCF.

(Communiqué)