Grève SNCF : votre train roulera-t-il ?

Pour la journée d'action nationale dans la fonction publique, le mouvement social à la SNCF démarre ce mercredi 21 Mars 19h00 jusqu'au vendredi 23 Mars 08h.

Le programme précis du plan circulation des trains sera connu à la mi-journée mais la SNCF a déjà mis en place sur son site internet un prévisionnel sur les 19 lignes TER de Bourgogne Franche-Comté.

Par ailleurs, un calculateur d'itinéraire est également mis en place pour vérifier si votre train circule ou non.

Mouvement social interprofessionnel le jeudi 22 mars. Circulation des trains perturbée. pic.twitter.com/Zknki5Wzay — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) March 20, 2018

La SNCF ne prend plus de réservation pour les 12 jours de grève en avril

Pour s'opposer aux projets de réforme du secteur ferroviaire, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont également appelé à la grève deux jours sur cinq, du 3 avril au 28 juin. Leur mouvement concerne donc les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 avril 2018.

La SNCF a indiqué mardi qu'elle suspendait la vente de billets pour tous ses TGV et Intercités sur les douze jours de grève prévus en avril, les voyageurs étant invités à reporter leur voyage. "Nous avons suspendu les réservations pour les jours de grève sur la période du 3 au 29 avril", a expliqué un porte-parole de Voyages SNCF à l'AFP. Sur le site oui.sncf, tous les TGV et Intercités sont marqués complets. Bizarrement, les billets de TER, qui eux aussi sont censés être concernés par la grève, sont encore en vente.

"Pour que les clients voyagent dans de bonnes conditions, on les invite à reporter le plus possible" leur déplacement, a ajouté le porte-parole, précisant que les billets sont échangeables ou remboursables sans frais. Les voyageurs sont invités à consulter les plans de transports la veille des jours de grève à 17H00, pour savoir quels trains circuleront.

Il est trop tôt pour prévoir quoi que ce soit en mai et juin, selon le porte-parole. De fait, les réservations restent ouvertes aux jours concernés par la grève (à commencer par le 3 mai, puis le 4, etc.), si elle doit durer jusque-là.Voyages SNCF a par ailleurs démenti une hausse des prix des billets entre les jours de grève, comme l'a indiqué Le Monde.

"Consciente de la difficulté des clients à s'organiser pour des voyages en avril, la direction de SNCF porte une attention particulière sur les prix des trains les jours de non grève. Les prix habituellement pratiqués restent les mêmes sur ces journées", a souligné la SNCF dans un communiqué.