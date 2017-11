"Depuis plusieurs semaines, un mouvement social est mené chaque samedi et dimanche à Besançon mobilité. Pour la deuxième fois, cela se traduit par l'absence de bus et tramway à Besançon un samedi, ce qui est très préjudiciable pour la population et l'activité économique et détourne de l'usage des transports en commun", expliquent-ils.

"Chacun doit en prendre conscience et mesurer sa responsabilité. Ce mouvement se situe par ailleurs dans un contexte délicat puisque le contrat de Transdev s'achève le 31 décembre et que Kéolis n'est désigné comme futur délégataire que depuis une dizaine de jours. Dans ce contexte de transition, nous avions convenu de longue date de rencontrer les syndicats en présence du futur délégataire retenu.

Cette réunion aura lieu le 14 novembre et permettra de présenter notre choix et d'échanger sur les principaux problèmes et enjeux d'avenir. Parallèlement à cette réunion et dans le cadre de ses responsabilités, la direction locale de Keolis qui dirigera l'entreprise à partir du 1er janvier a d'ores et déjà prévu de prendre très rapidement contact avec les représentants afin d'expliquer son projet et de présenter les perspectives dans le cadre d'un dialogue social de qualité", concluent-ils.

(Communiqué de Jean-Louis Fousseret et Michel Loyat)