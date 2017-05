Grippe aviaire : la préfecture du Doubs annonce le retour au risque négligeable en France

Ce changement de niveau de risque se traduit par un allégement des mesures de protection y compris pour les communes situées dans une zone à risque particulier (Brey-et-Maison-du-Bois, Gellin, Les Grangettes, Labergement-Sainte- Marie, Malbuisson, Malpas, Montpereux, Oye-et-Pallet, Remoray-Boujeons, Rondefontaine, Saint-Antoine, Saint-Point-Lac, Sarrageois, Touillon-et-Loutelet, V aux-et-Chantegrue).

Le transport et le lâcher de gibier à plumes ainsi que les concours de pigeons voyageurs sont à nouveau possibles

Ainsi, l’obligation de confiner les volailles et autres oiseaux captifs est levée sur tout le territoire sans exception. De la même manière, les rassemblements d’oiseaux, le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau, le transport et le lâcher de gibier à plumes ainsi que les concours de pigeons voyageurs sont à nouveau possibles sur l’ensemble du territoire.

Les mesures de vigilance et de prévention en matière de biosécurité restent par contre applicables

Limiter les contacts avec les oiseaux vivants à l’état sauvage, ne pas utiliser les eaux de surfaces pour le nettoyage des bâtiments et l’abreuvement des oiseaux, protéger les aliments et l’eau de boisson, déclarer sans délai tout signe de maladie grave ou toute mortalité au vétérinaire sanitaire ou à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.