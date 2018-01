Grosperrin Tourisme Voyages organise son 3e Salon du Tourisme à Besançon !

Après avoir organisé un premier salon en 2015 ouvert aux professionnels avec une vingtaine de prestataires, puis un second en 2016 présentant une soixantaine d'entreprises du tourisme, Grosperrin Tourisme Voyages agrandit son événement en 2017. Soixante-dix prestataires présenteront des destinations aussi bien familiales, entre amis qu'entre collègues. "L'objectif de ce salon est de montrer tout ce qui se fait ici en Franche-Comté, mais aussi en Bourgogne, en Alsace et ailleurs en France et dans le monde", explique Raphaël Grosperrin, gérant de GTV.

De nouvelles destinations !

Gérard Moriau, directeur commercial de GTV, indique également que le Salon du Tourisme a pour but de "présenter le nouveau catalogue 2018 et faire découvrir au public toutes les nouvelles destinations".

Et le choix est vaste… en voici un aperçu :

Europa Park

Séjour ski à Châtel

Salon de l'Agriculture à Paris

Parc des petits princes en Alsace

Week-end bien-être et gastronomie en Bourgogne

Séjour au Puy du Fou

Séjours en Corse du sud

Circuit en Irlande

Croisière îles Grecques, Italie et Croatie

Voyage en Chine

Croisière Cuba, Jamaïques, îles Cayman

Croisière Russie, St Petersbourg et Moscou

Etc.

Grande nouveauté 2018 : "départ garanti"

Dès à présent, Grosperrin Tourisme Voyages garantit le départ vers ses destinations, quel que soit le nombre de visiteurs. Qu'il y ait un seul voyageur ou 50 inscrits, le voyage est maintenu.

Infos +

L'entrée au 3 e Salon du Tourisme de GTV est gratuite.

Des bus GTV partiront de Dijon, Vesoul, Belfort, Dole, Lons-le-Saunier pour emmener gratuitement les visiteurs qui le souhaitent au salon à Besançon. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire sur le site http://www.gtv.fr/questionnaire

Infos pratiques

3 e Salon du Tourisme de GTV

Vendredi 19 janvier 2018

Palais des Congrès de Micropolis (Hall E) - 3 Boulevard Ouest, 25000 Besançon

De 9 heures à 19 heures

Entrée gratuite