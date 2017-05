Handball : l'ESBF rêve à nouveau d'Europe

Un petit but d'écart. Lors du match aller des play-offs, les Bisontines se sont inclinées 19-18 face à une équipe nantaise plus motivée que jamais. Il faudra au minimum deux buts de différence ce vendredi soir pour les Bisontines décrochent un ticket en demi-finale synonyme de qualification pour la coupe d'Europe. Et tous les espoirs sont permis.

Pour Raphaëlle Tervel, les Bisontines ont toutes les cartes en main pour ce match retour. "C'est comme si on repartait de zéro. À l'aller, nous n'avons pas développé notre jeu comme on le souhaitait On sait que l'on peut mieux faire" explique la coach bisontine qui a travaillé la montée de balle en début de semaine avant de faire le point sur l'attaque et la défense.

"La clé de ce match se jouera sur le mental. C'est un match à gros enjeu et il faudra que l'on arrive à ne pas se fixer sur le résultat, mais sur l'action et sur ce qu'on a à faire…" Si ça passe, les portes de la coupe d'Europe s'ouvriront. Un rêve pour les joueuses bisontines et leurs coaches.

"Quand on a pris l'équipe il y a deux ans c'était un peu notre sous-objectif, l'envie de retrouver la coupe d'Europe. On pensait que ce serait un peu plus tard, on avait tablé sur l'année prochaine. Il se trouve qu'en deux ans on est en passe de le concrétiser, ce serait la cerise sur le gâteau de cette belle saison…"