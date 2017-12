Harmonie Mutuelle inaugure sa première agence dans le Doubs à Besançon

Avec plus de 700 000 personnes protégées et 9000 entreprises adhérentes dans le Nord-Est de la France, Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France avec 4,3 millions de personnes protégées poursuit son expansion en développant sa présence en Bourgogne-Franche-Comté.

Alors que la Franche-Comté représente aujourd’hui 330 entreprises adhérentes et près de 29 000 personnes protégées, cette ouverture d’agence "vise à ancrer Harmonie Mutuelle au plus près du quotidien de ses adhérents pour mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins", selon l'entreprise.

Pour cette implantation, la première dans le département du Doubs qui compte déjà 8 000 adhérents, cette mutuelle a choisi Besançon, "un bassin de vie dynamique à fort potentiel de développement".

(communiqué)