Le cortège folklorique de la Confrérie du Mont d’Or, une bonne dégustation et une bonne dose de bonne humeur. La 25e Haute-Foire de Pontarlier, rendez-vous incontournable dans le Haut-Doubs a été officiellement inaugurée ce jeudi 14 septembre à l'espace René Pourny sur plus de 7.800 m2 d'exposition, un record, et autour de 216 exposants impatients d'’ouvrir ces cinq journées de festivités. Un rendez-vous attendu qui se tient tous les deux ans.

"Cet évènement témoigne du dynamisme du Haut-Doubs" a déclaré le maire de Pontarlier Patrick-Genre."Ce dynamisme ici est notamment porté par les artisans, les exploitants agriculteurs qui se battent pour leur production locale…"

Les secteurs d’activités ne se limitent plus à l’habitat pur ou à la gastronomie. Aménagements intérieurs, bars et restaurants, vérandas et pergolas, décorateurs, espaces Enfants, cuisinistes, ameublement, bijoux, carrelage et faïence, constructeurs, produits du terroir de toute la France ou encore des agences immobilières exposent à la foire. "Cosmétiques, murs végétaux, informatiques (…) C’est toute une sélection utile au quotidien ou pour des projets en tous genres qui sera proposée" explique Micropolis, le chef d'orchestre de la Haute-Foire.