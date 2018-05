'HelloClients by BGE', la première start-up associative pour le développement commercial des TPE

HelloClients s’appuie sur l’expertise, de prés de 40 ans, du réseau "terrain" BGE, et sur l’agilité de startupers à succès, pour répondre aux objectifs que se fixe BGE : accompagner au plus près les TPE. SAS de droit privé, la start-up HelloClients a pu ainsi voir le jour grâce à l’investissement de plus de 17 antennes régionales BGE, une première pour un réseau associatif. Animée et développée en interne par une équipe dédiée, composée d’ex-collaborateurs et de l’un des fondateurs à l’origine du succès de la néo-banque Compte-Nickel, HelloClients illustre la volonté du réseau associatif d’accompagner les entreprises dans leur développement.

"HelloClients doit permettre de diminuer la mortalité infantile des jeunes Toutes Petites Entreprises. C'est une ambition particulièrement motivante pour une start up associative.", explique Pierre de Perthuis, Président d’HelloClients

Un nouvel outil

Partant du constat que la commercialisation se révèle souvent le talon d’Achille des entrepreneurs et plus spécifiquement des TPE, les consultant-expert du réseau BGE, avec HelloClients, ont souhaité leur apporter une solution de A à Z dans leur process de commercialisation. Organisée autour de quatre items que sont la vente et facturation, la communication, les indicateurs commerciaux et les organisation et gestion de planning, HelloClients offre une centaine de fonctionnalités en une seule et même application.

Vente & Facturation : réaliser une estimation, la transformer en devis puis facturer et envoyer le tout par mail directement à son interlocuteur, cela se fait désormais en quelques minutes depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur grâce aux catalogues de prix des prestations et/ou produits préalablement renseignés.

Marketing & Communication : parce que communiquer sur l’actualité de son entreprise auprès de ses clients et prospects participe à sa réussite commerciale, HelloClients propose de créer un site vitrine en quelques minutes (avec un nom de domaine OVH) ou encore de mener des campagnes de e-mailing et/ou SMS pour avertir des diverses actualités de l’entreprise (promotion, nouveau produit, dates de congés, déménagement, etc…). Des fonctionnalités originales qui permettent de créer un relationnel avec ses clients et prospects.

Indicateurs commerciaux : grâce à des tableaux de bord ergonomiques, il est simple de suivre en un coup d’oeil la situation de son entreprise : nombre d’estimations en attente de transformation, de devis à valider et/ou à facturer, de factures envoyées, payées ou encore à relancer. Un suivi facile et clair pour une trésorerie saine et sans retard. Et pour encore plus de simplicité, il est possible pour l’entrepreneur d’agréger ses comptes bancaires professionnels sur HelloClients…une option qui permet une visibilité de A à Z sans « jongler » entre différentes applications.

Organisation & Gestion de planning : gérer sa "ToDo List" depuis l’application est la une fonctionnalité qui fait la différence : gérer les tâches à mener, tenir à jour son agenda (en lien avec Google Agenda), organiser les plannings de ses collaborateurs (en lien avec leurs propres Google Agenda), prendre des notes…telles sont les fonctionnalités qui permettent aux entrepreneurs de s’organiser le plus efficacement possible sur un seul et même outil.

Une application Web et Mobile

"Parce que le quotidien des entrepreneurs est souvent dense et "mobile", HelloClients ne pouvait exister ailleurs que sur smartphone et tablettes", souligne BGE", "Pouvoir gérer son activité commerciale en tous lieux et circonstances est aujourd’hui incontournable". L’application Web est accessible depuis ordinateur et tablette, l’application Mobile est disponible sur Android et iOS.

Infos +