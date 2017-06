Hors saison 2017 : des concerts dans la cour du Palais Granvelle à Besançon

Un programme hétéroclite

Le groupe colombien La Mambanegra, mis en avant par la revue Billboard, ouvrira le bal avec sa musique latine novatrice. La Féline (Pop), Olivier Gotti (Blues) et Maggy Bolle (chanson française) viendront compléter la programmation riche des soirées du vendredi.

Le duo classique Fabrice Ferez et Marc Pantillon présentera "Tableaux d’une exposition imaginaire", le 22 juillet à 21h.

L’ensemble Isabella fera renaître la musique festive du Moyen-Age à la Renaissance avec "Anguilles, anguilles !", le 29 juillet à 21h.

Ductus jouera les morceaux des grands maîtres italiens dans sa présentation intitulée "Sur la lagune", samedi 5 août à 21h.

L'ensemble Azimut clôturera ces soirées classiques du samedi soir avec "Sérénades au palais", un programme plein de soleil accompagné au clavecin, le samedi 12 août à 21h.

Une exposition en parallèle au musée du Temps

En parallèle de ces concerts et en écho à l’exposition au musée du Temps "Leonardo/Ericailcane. Potente di Fuoco", une installation insolite prendra place dans la cour les dimanches 23 et 30 juillet et les 6 et 13 août de 14h à 17h. Chacun sera invité à utiliser "la machine à dé-dessiner" qui permet de transformer nos dessins d’adultes en dessins d’enfants et participer ainsi à une exposition collective.

