Hôtel de ville de Besançon : les travaux ont commencé...

Les Bisontins et Bisontines qui se sont promenés place du Huit septembre ces derniers jours, n'ont pas manqué de remarquer un échafaudage installé autour de l'Hôtel de ville. Le bâtiment classé sera également habillé d'un "parapluie" de protection qui le couvrira le temps de remplacer les tuiles et autres composants détruits par l'incendie. Le plus gros du chantier sera effectué sur la charpente de juillet 2018 à février 2019.

Quelques nouveautés architecturales…

Les fenêtres seront remplacées par d'autres, "plus jolies que celles que l'on voit actuellement", précise Catherine Thiébaud, adjointe au maire de Besançon en charge des bâtiments.. La porte centrale coulissante qui était en verre sera également remplacée par de "belles portes en bois comme celles que l'on aperçoit à gauche et à droite de l'hôtel de ville", indique-t-elle.

Les pierres de la façade "particulièrement brulées" seront remplacées par de nouvelles. Enfin, un travail d'uniformisation sera réalisé "pour ne pas distinguer les anciens éléments des nouveaux", souligne l'adjointe au maire.

L'Office du commerce et de l'artisanat rejoint l'Office de tourisme

Au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de Besançon, l'Office de tourisme accueillait le public jusqu'en juin 2015. Il retrouvera sa place, mais il ne sera pas seul. Suite aux travaux, l'Office du commerce et de l'artisanat, actuellement situé rue de la République, pourra également installer ses bureaux et accueillir su public. L'ouverture est prévue en avril 2019, juste avant le début de la saison estivale.

Quant au conseil municipal qui se déroule chaque mois dans la partie des locaux non sinitrés de l'Hôtel de Ville, rien de changera, y compris pendant les travaux.

1,59 million € + 92 000€ de travaux

Le montant des travaux de la remise en état des locaux sinistrés et l'aménagement des espaces intérieurs du corps central (face à la place du Huit septembre) s'élève à 1,59 million d'euros.

Le coût de la restauration de la toiture du corps central et de la façade s'élève à 920 000€.

"Nous travaillons avec une bonne entreprise qui est celle qui a refait la Tour de la Pelote donc nous devrions rouvrir l'Hôtel de Ville au public dans les temps en avril 2019", indique Catherine Thiébaud.