Idée rando du week-end : le sentier des Grands Prés

Secteur : Plateau

Commune de départ : Arguel

Départ/arrivée : parking centre-bourg

Autres départs : Pugey, salle du Temps libre

Difficulté : difficile

Longueur : 7 km

Dénivelé positif : 230m

Temps de parcours : 3h00

Partez à la découverte des villages d'Arguel et de Pugey, nichés sur les collines du Grand Besançon. Cette randonnée accessible à tous (attention toutefois à une montée à fort dénivelé) vous fera parcourir forêts, champs et ruelles des villages afin d'entrevoir les patrimoines naturels et bâtis cachés dans ces écrins de beauté. Grâce à la fiche descriptive du sentier, apprenez tous les secrets de ces deux villages.