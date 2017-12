Idées cadeaux de Noël #23 de dernière minute : les Bezac Kdo !

Il est possible d'offrir des chèques Bezac Kdo de 10€, 15€ ou 20€ à cumuler pour atteindre la somme souhaitée. Ils sont valables un an et dans une centaine de magasins à Besançon de différents domaines : mode, culture, beauté, sport, gastronomie, etc.

La liste exhaustive des commerçants partenaires est disponible ici : www.besanconandco.com

Où trouver des chèques Bezac Kdo samedi 23 décembre ?

L'Office du commerce étant fermé, c'est à l'office de tourisme que vous pourrez vous procurer des chèques Bezac Kdo le 23 décembre de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.