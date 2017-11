Il chute de la Citadelle de Belfort : un jeune homme héliporté à l'hôpital de Besançon

Le jeune homme originaire du sud de la France était avec un groupe d'amis lors d'une fête improvisée peu avant 23h ce mardi 31 octobre 2017 et serait tombé d'une plateforme après avoir sillonné un chemin à plus d'une centaine de mètres du lion de Belfort à l'arrière de la Citadelle. C'est en voulant s'asseoir qu'il aurait mis le pied dans le vide et serait tombé. Ses camarades l'ont rapidement rejoint et ont alerté les secours.

Les pompiers du Grimp de Belfort (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) sont intervenus et ont remonté le jeune homme inconscient et grièvement blessé. Il a été pris en charge par des médecins avant d'être héliporté vers 2h30 du matin depuis la place de l'Arsenal vers le CHRU de Besançon. Il a été placé sous coma artificiel.