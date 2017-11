Il faudra passer entre les gouttes ce week-end !

Samedi

Il fait soleil ce matin à Besançon. Les températures sont douces avec 18°C à Besançon, 17°C à Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier.

Le temps va se gâter dans l'après-midi avec l'arrivée de quelques pluies éparses et 13°C à Besançon et Belfort, 14°C à Vesoul et 17°C à Lons-le-Saunier.

Dimanche

Il fera plus frais à Besançon avec 10°C le matin et 6°C l'après-midi, même chose à Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier avec 9°C le matin et 6°C vers 13h. Quelques rayons de soleil essayeront de percer les épais nuages…

(Source Météo France)