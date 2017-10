Il refuse de se soumettre à un dépistage et blesse deux gendarmes

L'automobiliste de 28 ans après avoir semble-t-il donné son accord pour le contrôle s'est vivement emporté. Alors que les gendarmes lui demandaient de sortir du véhicule, le jeune homme a commencé à agresser physiquement les gendarmes en les frappant et en donnant de violents coups de pied. Deux gendarmes ont été blessés à l'épaule et au bras avec, à la clé, des ITT (interruption temporaire de travail) de sept et deux jours.

Présenté au parquet de Besançon ce mardi 31 octobre 2017, il sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.