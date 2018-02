Il y a du changement chez Hommes Boutique à Besançon !

Marie-Cécile Bousson, gérante de la boutique depuis son ouverture fin 2003, a décidé de changer de profession et donc, de vendre Hommes Boutique. "Il y a 5 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie professionnelle, je ne me sentais plus aussi bien qu'il y a 10 ans", nous explique-t-elle. "Et depuis quelque temps, j'aménage les horaires du magasin pour exercer ma nouvelle profession dans le domaine des soins énergétiques".

La marque Kenzo reste chez Hommes Boutique

Les clients de l'enseigne ne seront pas pour autant perdus dans ces changements. Le nouveau propriétaire reprend le même concept de Hommes Boutique en reprenant la marque Kenzo homme en exclusivité. "Je suis très contente de ce changement et qu'il y ait un repreneur", souligne Marie-Cécile Bousson.

Vers d'autres horizons… proches de l'humain

Dès le 1er mars, Marie-Cécile intégrera de nouveaux locaux (7, rue Madeleine Brès, près de la clinique St Vincent à Besançon) pour exercer pleinement sa profession d'énergéticienne Méthode Demelt.

Qu'est-ce que c'est ?

"Grâce à cette méthode, on va chercher le facteur émotionnel des douleurs physiques et un mal-être", explique Marie-Cécile.

La Méthode Demelt, créée et enseignée par Jean-Michel Demelt, est une "réharmonisation énergétique dans le but d'équilibrer les énergies et leur circulation dans le corps."

Infos +

Jusqu'au 15 février, Hommes Boutique est en liquidation totale avant le changement de propriétaire. Des promotions de -50 à -80% sont à saisir !

Hommes Boutique : 1, rue Morand - 25 000 Besançon