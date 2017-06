Retour en images : le quartier O2 des Tilleroyes inauguré

La première tranche de 80 logements du nouveau quartier O2 a été inaugurée sous un grand soleil à la mi-journée vendredi par Fabrice Jeannot. De loin, on distingue à peine les habitations grâce à une architecture en espalier qui s'intègre dans un décor champêtre. "C'est un peu la campagne à la ville" indique le président du groupe SMCI qui a coupé le ruban en présence de maire de Besançon, de Nicolas Bodin, adjoint à l'urbanisme et du député Éric Alauzet.

Avant l'arrivée dans le ciel des champions du monde de voile contact et un repas de 300 convives, Jean-Louis Fousseret a salué "le sérieux" du groupe SMCI. "Nous avons un point commun, vous voulez que les gens se sentent bien dans vos appartements. Je souhaite qu'ils se sentent bien à Besançon. Vous avez choisi d'innover en inventant un des modes d'habitat de demain. Ce quartier O2, et un quartier du XXIe siècle… que les gens qui vivent ici, y vivent bien…"

"Le bien-vivre et le bien-être ensemble…"

À terme, plus de 400 logements vont sortir de terre sur les quatre tranches du programme immobilier qui tient à remettre l'humain au cœur de l'habitat grâce à une philosophie qui place l'intimité de chacun au centre de ses priorités. 600 à 700 personnes vont vivre dans ce nouveau quartier. SMCI a donc imaginé des outils pour nourrir sa philosophie : des espaces partagés (salle commune de 65 m2, une studette pour accueillir les invités des résidents, des jardins potagers, etc.), une plateforme et application numérique de partage, la présence d'un animateur de vie résidentielle pour insuffler un état d'esprit garant d'une bonne tenue de l'ensemble.