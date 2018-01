Incendie de la maison de quartier de la Grette : la vie de quartier reprend..

Concernant la halte-garderie, agréée pour 10 places et fréquentée par une soixantaine d’enfants, l’accueil des enfants est provisoirement réorienté vers les haltes-garderies Epoisses et Mégevand.

Concernant l’aide alimentaire et l’épicerie sociale, les familles du quartier seront réorientées pour une distribution dans les locaux du presbytère. Les autres demandeurs sont redirigés sur d’autres points de distribution : Croix rouge, Diaconat …

Concernant les activités de la maison de quartier qui concernent plus de 400 usagers, la volonté du Maire et de la Municipalité est de maintenir au maximum les services et les activités sur site durant les mois à venir, avant la réouverture du bâtiment. Ces travaux font actuellement l’objet d’expertises.

À partir du 15 janvier, un accueil généraliste, un bureau de permanence et un espace d’accueil parents-enfants seront ouverts dans les locaux actuels de l’épicerie sociale. Dans l’attente, cet accueil généraliste est organisé dans les locaux de l’antenne sociale de quartier aux 15-27 rue Brulard.

Les familles concernées ont été informées par les services de la Ville de Besançon. Pour toute demande d’information, la Ville met à disposition les numéros suivants :