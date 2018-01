Incendie rue du Vieux Seult à Ornans : un appel aux dons pour les familles sinistrées

Les pompiers ont été appelés vers 14h40 pour un feu de toiture rue du Vieux Seult au centre-ville d'Ornans à proximité de l’école Courbet. Une trentaine de pompiers s'est mobilisée à l'aide de quatre lances dont deux, sur l'échelle aérienne. À 17h, l'intervention était toujours en cours et la circulation toujours interdite dans le secteur. Selon les premières constations, le sinistre serait accidentel, probablement d'origine électrique.

Le premier logement de la maison mitoyenne qui abritait un couple et leurs trois enfants a été entièrement détruit. Le second logement situé en contrebas de la rue a été fortement endommagé par les fumées et par l'eau utilisée pour éteindre le sinistre. En tout, sept personnes ont été relogées par la mairie.

Le maire, Sylvain Ducret, plusieurs élus du Conseil municipal, la police municipale, la gendarmerie et Enedis étaient sur place. Un appel aux dons (vaisselle, couvertures/draps, linge de toilette, produits de toilette, sacs/valises, meubles, etc.) a été lancé par la ville d'Ornans.