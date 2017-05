Quoi de neuf du côté des chantiers à Besançon ?

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

▲ Nouveautés de la semaine

TRAVAUX TCSP

▲ Place Leclerc : Travaux d’aménagements - Nouvelle phase de travaux - Sens giratoire à feux sur l’ensemble des mouvements dès le 28 avril

▲ Rue Voirin : Travaux de voirie - Stationnement interdit de chaque côté de la rue

▲ Rue du 60ème RI : Travaux de voirie - Neutralisation de voies avec maintien des deux sens de circulation) - Empiétement sur chaussée

▲ Rue Weiss : Travaux de clôture - Sens unique entre l’avenue Léo Lagrange et le N°8 dans ce sens - Stationnement interdit sur 18 places - Du 10 au 31 mai

▲ Rue de Trépillot : Travaux de d’aménagement d’un mur - Circulation alternée par panneaux entre le n°5 et l’avenue Léo Lagrange - Jusqu’à début juin

▲ Avenue Léo Lagrange : divers travaux d’aménagement - Empiétement sur chaussée et alternat mobile en fonction de l’avancée du chantier

▲ Avenue de l’Observatoire : Travaux d’aménagement - Possibles alternats et stationnement interdit selon l’avancée du chantier

▲ Avenue de l’observatoire: Travaux de rabotage et de pose d’enrobés - Circulation interdite (entre Épitaphe et Churchill), mise en impasse et à double sens de la rue Galilée (entre Observatoire et Épitaphe) et stationnement interdit sur la rue Kepler du 29 mai au 16 juin - Circulation interdite entre boulevard Churchill et rue des Saunier dans ce sens - Du 29 mai au 2 juin

▲ Secteur Bouloie : Divers travaux d’aménagements - Circulation alternée par panneaux ponctuellement

▲ Divers travaux de marquage au sol avec neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues impactées par les travaux TCSP et ponctuellement entre le 26 janvier et le 1er septembre

BREGILLE

▲ Chemin du Fort de Bregille : Travaux de changement de cadre et tampon d’une chambre réseau - Circulation alternée par feux à hauteur du n°3 - Du 22 mai au 3 juin

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Du 9 février au 30 novembre 2017

▲ Rue d’Arènes : Travaux sur branchement Enedis - Fort empiétement à hauteur du bâtiment des Finances publiques - Du 29 mai au 2 juin

GRETTE - BUTTE

▲ Rue C. Sauria / rue Alfred Sancey / Rue Giacomotti : Travaux de branchement d’eau et d’assainissement - Diverses mesures de circulation, empiètement sur chaussée, stationnement interdit, circulation alternée, interdiction de circulation, ou mise à double sens en fonction des différentes phases de chantier, suivre la signalisation en place.

▲ Avenue Clémenceau / Rue Querret : Travaux sur le réseau d’assainissement - Circulation et stationnement interdits rue Querret et empiétement et stationnement interdit sur 5 places avenue Clémenceau - Du 15 mai au 2 juin inclus

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Rue de Trépillot : Travaux de terrassement et de réfection de chaussée - Circulation alternée par feux et stationnement interdit à hauteur des Ets Bourgeois - Du 2 au 9 juin

PLANOISE / HAUTS DU CHAZAL

▲ Rue AM du Coudray le Boursier / rue Maria Montessori : Travaux d’aménagement de voirie - Circulation alternée par panneaux et stationnement interdit - Du 3 avril au 29 mai

▲ Boulevard Fleming : Travaux sur le réseau de chaleur - Circulation interdite sur la bretelle d’accès à Dole depuis Planoise- Déviation par le giratoire du CHRU - Du 29 mai au 2 juin

ORCHAMPS / PALENTE

▲ Boulevard Blum (autopont de Palente) : Travaux sur grilles d’avaloirs - Circulation interdite sur l’autopont dans le sens Dole vers Belfort - Déviation par bretelle vers rue de Belfort et giratoire Fort Benoit - De 20h00 à 6h00 la nuit du 1er au 2 juin

SAINT CLAUDE - TORCOLS - CHAILLUZ

▲ Chemin des Essarts : Sécurisation de la chaussée - Circulation alternée par panneaux dans la partie comprise entre le N°25 et la rue Lucien Pillot - Jusqu’au 2 juillet 2017

▲ Rue de Chaillot / Rue Ferdinand Berthoud : Travaux de génie civil - Voie de droite interdite à la circulation rue de Chaillot 50 m avant la rue Berthoud dans le sens entrée de ville - Mise en impasse de la rue Berthoud au débouché sur la rue de Chaillot - Du 20 mars au 2 juin

SAINT FERJEUX

▲ Rue Girardot / rue Lamartine / rue Schlumberger : Travaux sur le réseau d’assainissement - Circulation alternée - Du 9 au 30 mai

▲ Rue Duplain : Travaux de remplacement d’un candélabre - Circulation interdite rue Duplain, entre avenue Mitterrand et rue des Vignerons, de 7h00 à 12h00 le mardi 30 mai

VELOTTE

▲ Passerelle de Mazagran : Travaux d’entretien et de réparation - Circulation interdite sur la passerelle et sur les rampes d’accès côté Tarragnoz - Stationnement interdit sur 5 places faubourg Tarragnoz - Du 3 avril au 9 juin

▲ Chemin des Journaux : Travaux de pose de câble aérien - Circulation alternée à hauteur du n°19 - Le 29 mai

DIVERS

▲ Travaux de mise accessibilité des arrêts de bus entre le 20 mars et le 20 juin :

Rue de Belfort

Rue Chopard

Rue Suard

Avenue Denfert Rochereau

Rue des Cras

Rue de la Corvée

Diverses mesures de circulation successivement sur ces rues, telles que stationnement interdit, circulation alternée neutralisation de bande cyclable, selon les chantiers.

INFO MANIFESTATIONS

▲Randonnées roller : Microcoupures de circulation sur les rues du centre-ville de 19 h00 à 22h00 les derniers vendredi de chaque mois du 26 mai au 29 septembre

▲ Foire Comtoise : du 20 au 28 mai diverses mesures d’interdiction de stationnement dans le secteur Micropolis - Pour votre sécurité, utilisez les parkings prévus et les transports publics Plan d'accès

▲ Vide grenier ASC Velotte : Stationnement interdit sur l’ensemble du parking du stade Henry Joran le 4 juin de 6h00 à 20h00 (report selon météo le 11 ou le 18 juin)