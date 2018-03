Inforoute : le point sur les restrictions de circulation pour les poids-lourds

Des limitations de vitesse à 80 km/h) et une interdiction de dépassement ont été prises pour les poids lourds de plus de 7,5 T sur l’ensemble du réseau autoroutier et national.

Compte-tenu de l’évolution de la situation météorologique et des difficultés constatées sur le trafic routier, des mesures de restrictions de circulation et de stockage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont mises en œuvre dans les secteurs suivants :

Côte d'Or

sur l’A 31, depuis Dijon-Spoy, dans le sens sud-nord, et dans tout le département de la Haute-Marne

Vosges

sur la RN 57, depuis Remiremont et A 31, sens nord-sud, depuis Bulgnéville

Haute-Saône