Ingénieur(e)s de l'ENSMM : '9 diplômés sur 10 en activité'

L’emploi des ingénieur(e)s ENSMM dans la région Bourgogne-Franche-Comté s’élève à 26,5 %, selon l'étude qui précise que 3 % des ingénieurs ENSMM se sont lancés dans la création ou la reprise d’entreprise contre 2,3 % au niveau national.

À l'international…

Résistant à la tendance nationale, l’emploi à l’international des ingénieur(e)s ENSMM repart et progresse de près de 4 points à 16 % (9,9 % au niveau national) avec trois-quarts des emplois localisés en Suisse, confirmant ainsi la reprise des emplois dans le domaine du Luxe (+3 points).

Différence femmes-hommes ?

Contrairement à la tendance nationale, les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d’insertion professionnelle sont moins marquées pour l’ENSMM. Si le taux net d’emploi est favorable aux hommes (5 points d’écart), les femmes égalent les hommes pour le statut de cadre et surtout leur part d’emplois en CDI est supérieure de 3 points, à hauteur de 87,5 %. De même, si les inégalités salariales subsistent en France, la tendance est inversée à l’international d’autant plus que 20 % des femmes en activité professionnelle s‘expatrient contre 15 % pour les hommes.

L'emploi après l'apprentissage

Sur les 16,5 % ayant répondu à l’enquête, le taux net d’emploi est de 95,5 % pour les ingénieur(e)s issu(e)s de la formation par apprentissage. Ils sont par ailleurs, 50 % à avoir été embauché(e)s dans leur entreprise d’accueil, leur permettant ainsi de trouver un emploi dès l’obtention du diplôme.

Les secteurs qui recrutent le plus

Secteur privilégié des ingénieur(e)s ENSMM, l’industrie des transports représente 37 % des emplois avec cette année, une part égale de l’automobile (16 %) et de l’aéronautique & spatial (16 %), devant le naval & ferroviaire (5 %).

Faits notoires, le secteur de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques est en pleine reprise, progressant de 11 points à 19 % alors que l’industrie et les services des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) effectuent une percée remarquée à 6,5 %.

Info +