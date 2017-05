Le Grand Besançon et le CCAS veulent simplifier les marchés publics

Un marché public kézako ?

Un marché public est un contrat par lequel l’administration confie à une entreprise la réalisation d’une mission de travaux, de fournitures ou de services. Tous les secteurs d’activité sont concernés : travaux (construction de bâtiments, rénovation), fournitures (bureau, informatique, denrées alimentaires), services (entretien des espaces verts, restauration scolaire, gardiennage, maintenance).

Pour choisir l’entreprise, l’administration doit se plier à des procédures strictes et détaillées et mettre en concurrence les prestataires disponibles sur le marché.

Comment marchera le système de "Marchés Publics Simplifiés" à Besançon ?

Pour les entreprises souhaitant répondre à un marché public, il leur suffira d’entrer leur numéro de SIRET dans la base mise en place pour accéder à la plateforme de dématérialisation des trois collectivités. La majeure partie du dossier se créera automatiquement pour l’entreprise et elle n’aura plus qu’à compléter son offre par ses propositions techniques et financières.

