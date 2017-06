Innovation médicale : le monde scientifique de Bourgogne-Franche-Comté participe à Medfit

Le réseau Besançon Health Tech Bourgogne-Franche-Comté participe à "Medfit", la convention internationale dédiée à l'innovation médicale à Grenoble Alexpo ces 28 et 29 juin 2017. Porté par la technopole Témis et animé par le Cluster "Innov'health, un collectif régional d’acteurs du monde scientifique et économique sera présent sur un espace d’exposition de 30 m2.