Innovation : une route +chauffante+ sur le parking du lycée Xavier Marmier à Pontarlier.

L'innovation d'Eurovia repose sur un échangeur thermique composé d'un système de tubes placés juste sous la route et qui engrange la chaleur produite par le soleil sur la chaussée. Ensuite, cette chaleur peut être stockée dans un autre réseau de tubes situé à environ 1 mètre sous terre.

Elle permet ainsi d'alimenter des bâtiments voisins - logements, bureaux ou industries - en chauffage ou production d'eau chaude. L'hiver, lorsque la route est gelée ou enneigée, une pompe récupère aussi la chaleur située dans le sous-sol pour la faire remonter dans les tubes situés sous la route et ainsi réchauffer la chaussée.

Eurovia, qui ne précise pas le coût de ce système, le teste depuis juillet sur 500 m2 de la voie d'accès au parking poids lourds du péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines. Il permet de chauffer le rez-de-chaussée d'un bâtiment d'accueil sur le site.

En août, cette innovation a aussi été installée dans le Haut-Doubs sur le parking du lycée Xavier Marmier de Pontarlier (4.400 m² dont 3.500 m² équipés) dans le cadre de la rénovation globale de la place Becquerel. La société Vermot TP (filiale d’Eurovia) a installé le "Power Road®" afin de déneiger et dégivrer en période hivernale le parking de l'établissement mais aussi le quai de bus et certains trottoirs.

"La source d’énergie apportée pour son fonctionnement est l’utilisation du réseau de chaleur de Pontarlier dont l’énergie est générée par la combustion des déchets ménagers de l’unité de valorisation énergétique des déchets (Valopôle)" explique Eurovia. "Ce projet permet de définir les protocoles de raccordement à un réseau de chaleur et de mesurer et optimiser le bilan énergétique sur ce mode de fonctionnement… tout en améliorant le confort et la sécurité des usagers : réduction du risque accident, sécurité des étudiants, du personnel et des visiteurs…"

Eurovia vise "une industrialisation complète" pour l'installation de cette route par les engins de travaux "traditionnels". Plusieurs projets de routes +intelligentes+ sont actuellement développés en France. Eiffage met par exemple au point un revêtement plus sûr en conditions extrêmes, rafraîchi en été et réchauffé en hiver par la géothermie. Colas (groupe Bouygues) a développé une route solaire, aujourd'hui en cours d'expérimentation. Eurovia et Colas travaillent aussi sur des capteurs pour évaluer l'état des routes.