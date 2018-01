Inondations : les écoles et les collèges de Quingey et Ornans fermés ce mardi 23 janvier 2018

En raison des fortes pluies et des crues sur les cours d'eau, le département du Doubs a été placé en vigilance rouge en fin de journée pour des crues sur la rivière Loue. Par mesure de sécurité, les écoles et les collèges des e Quingey et Ornans seront fermés demain, mardi 23 janvier 2018, afin d’éviter tout déplacement. Les écoles de Vuillafans et Montgesoye demeureront ouvertes demain mais il n’y aura pas de transports scolaires pour ces communes.