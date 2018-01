Inondations : plus de 50 routes coupées dans le Doubs (liste complète)

Les routes coupées : le point à 10h

Besançon

Secteur Chamars : circulation est coupée sur le pont Charles de Gaulle depuis 5h du matin dans le sens descendant. Une déviation est mise en place dans le sens descendant par le pont canot

En revanche la circulation dans le sens montant ou en direction de la Gare d'eau est possible, mais il faut rouler avec prudence et dans l'eau.

La circulation est délicate avenue de la 7e armée (route de Lyon, Tarragnoz) avec beaucoup d'eau...

Routes coupées

D3 Osselle / Routelle : déviation par Torpes

RD 266 : Deluz –Laissey : déviation par Rn 83

RD 408 : Fluans

D 431 Thise : déviation par zone industrielle et Besançon

D411 Chalèze la Malate : déviation par Besançon

D 423 : Chalèze / Vaire Arcier : déviation par RD 683

D 106 Avanne / Rancenay : route barrée

D 408 Roset Fluans : route barrée

D 400 D13 Villars-St Goerges : route barrée

D266 Delez/ Vaire : route barrée

D323 Chalèze : route barrée

D 106 Roset Fluans : route barrée

Secteur Ornans Quingey

RD67 à Lods : déviation par D27 – D 32 Longeville

RD 17 Quingey –lombard : déviation par RD 13 – RN 83 – D15E

RD 17 Chouzelot Quingey

Secteur Haut-Doubs

RD 464

Sancey : déviation par 119 E,21

Randelvillers – Les lavières

RD 48 Montlebon

119 : Orbes

RD 437C Soulces

Montbéliard

Conditions de circulation perturbées et délicates sur l'ensemble du réseau dues aux inondations, notamment sur les secteurs de Mathay, Voujeaucourt et l'Isle s/Doubs (consultez la carte inforoute25 pour plus d'informations) -